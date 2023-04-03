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Реутов Агафон Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Реутов Иван

Мать: Реутова Анна Максимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермакова (Реутова) Евдокия Агафонова

Мать ребёнка: Реутова (Кофанова) Праскева Фалеева

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Реутова) Наталья Агафонова

Мать ребёнка: Реутова (Кофанова) Праскева Фалеева

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Реутов Афанасий Агафонов

Мать ребёнка: Реутова (Кофанова) Праскева Фалеева

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Реутов Михаил Агафонов

Мать ребёнка: Реутова (Кофанова) Праскева Фалеева

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
1841

Жена: Реутова (Кофанова) Праскева Фалеева

или 1840
Смерть
Неизвестно
после 1871

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