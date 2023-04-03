Реутов Агафон Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Реутов Иван
Мать: Реутова Анна Максимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермакова (Реутова) Евдокия Агафонова
Мать ребёнка: Реутова (Кофанова) Праскева Фалеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Реутова) Наталья Агафонова
Мать ребёнка: Реутова (Кофанова) Праскева Фалеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Реутова (Кофанова) Праскева Фалеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Реутова (Кофанова) Праскева Фалеева
Бракосочетание
1841
или 1840
Смерть
Неизвестно
после 1871