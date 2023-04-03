Реутова Татьяна Владимирова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реутова Татьяна Владимирова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Реутова) Любовь Михайлова

Отец ребёнка: Реутов Михаил Агафонов

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
ГАСК, Ф.135, О.78, Д.634. Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви ст. Михайловской. 1869 г. (На самом деле Покровской церкви ст. Старомарьевской. Старомарьевские фамилии, подписи священника Ме... Показать все
Смерть
Неизвестно

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