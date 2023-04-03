Реутова Татьяна Владимирова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Реутова) Любовь Михайлова
Отец ребёнка: Реутов Михаил Агафонов
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
ГАСК, Ф.135, О.78, Д.634. Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви ст. Михайловской. 1869 г. (На самом деле Покровской церкви ст. Старомарьевской. Старомарьевские фамилии, подписи священника Ме... Показать все
Смерть
Неизвестно