село Старомарьевка, село Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Старомарьевка

Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

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ПользовательСфера интересовСообществоМатериалы
Аннаизучение фамильных линий, реконструкция, совместные закупки архивных документов, краеведение и т.д.Разные источники

Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года

Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ставропольский уезд
38Село Старомарьевское.при р. Ташле, на Тифлисском почтовом тракте.21243870860великороссыправославныеЦерковь 1, народное нештатное училище 1, водяных мельниц 13, хлебн. обществ. магазинов 4, питейных домов 3, маслобоен 3, лавок 3, постоялых дворов 3. Казенная почтовая ст Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Ставропольская губерния, Ставропольский уезд, Старомарьевская волость
село Старомарьевка
Ставропольская губерния, Ставропольский уезд
село Старомарьевское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Грачевский район
87645Старомарьевкасело45°05'42°14'L-38-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Грачёвский муниципальный район, Сельское поселение Старомарьевский сельсовет
7617419101с Старомарьевка#Н/Д
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