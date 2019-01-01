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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Аннаизучение фамильных линий, реконструкция, совместные закупки архивных документов, краеведение и т.д.Разные источники
Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года
№Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
38Село Старомарьевское.при р. Ташле, на Тифлисском почтовом тракте.21243870860великороссыправославныеЦерковь 1, народное нештатное училище 1, водяных мельниц 13, хлебн. обществ. магазинов 4, питейных домов 3, маслобоен 3, лавок 3, постоялых дворов 3. Казенная почтовая ст Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Старомарьевка
село Старомарьевское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
87645Старомарьевкасело45°05'42°14'L-38-097
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
7617419101с Старомарьевка#Н/Д