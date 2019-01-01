село Бешпагир, село Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Бешпагир

Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
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Справочник краеведов, исследователей и реконструкторов

ПользовательСфера интересовСообществоМатериалы
Аннаизучение фамильных линий, реконструкция, совместные закупки архивных документов, краеведение и т.д.Разные источники

Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года

Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ставропольский уезд
41Село Бешпагирское. (в старину Покровское).при р. Бешпагирке.32258934873великороссыправославныеЦерковь 1, народное нештатное училище 1, хлеб. общестн. магазин 1, лавокь 2, питейный дом 1.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Ставропольская губерния, Ставропольский уезд, Бешпагирская волость
село Бешпагир

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Грачевский район
87704Бешпагирсело45°02'42°22'L-38-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Грачёвский муниципальный район, Сельское поселение село Бешпагир
7617401101с Бешпагир#Н/Д
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