Ермакова (Реутова) Евдокия Агафонова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Реутов Агафон Иванов
Мать: Реутова Праскева Фалеева
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Филатова Дарья Прокофьевна
Отец ребёнка: Ермаков Прокофий Сидоров
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Ермаков Прокофий Сидоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акинина Наталья Прокофьева
Отец ребёнка: Ермаков Прокофий Сидоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермаков Прокофий Сидоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пожидаева Параскева Прокопиева
Отец ребёнка: Ермаков Прокофий Сидоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ермаков Прокофий Сидоров
Смерть
Неизвестно