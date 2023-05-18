Ермакова (Реутова) Евдокия Агафонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова (Реутова) Евдокия Агафонова

Место рождения

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Реутов Агафон Иванов

Мать: Реутова Праскева Фалеева

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Филатова Дарья Прокофьевна

Отец ребёнка: Ермаков Прокофий Сидоров

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1890

Сын: Ермаков Феодор Прокопиев

Отец ребёнка: Ермаков Прокофий Сидоров

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акинина Наталья Прокофьева

Отец ребёнка: Ермаков Прокофий Сидоров

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермаков Прокофий Сидоров

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пожидаева Параскева Прокопиева

Отец ребёнка: Ермаков Прокофий Сидоров

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Павел Прокопиев

Отец ребёнка: Ермаков Прокофий Сидоров

Смерть
Неизвестно
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