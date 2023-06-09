Филатова (Ермакова) Дарья Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
1896
Сын: Филатов Стефан
Отец ребёнка: Филатов Алексей
Рождение ребёнка
31.08.1903
Сын: Филатов Семен
Отец ребёнка: Филатов Алексей
с. Старомарьевское Ставропольской губернии
Рождение ребёнка
22.08.1905
Дочь: Конарева Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Филатов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филатов Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Филатов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Филатов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филатов Илларион Алексеевич
Отец ребёнка: Филатов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лихачёва Василиса Алексеевна
Отец ребёнка: Филатов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филатов Алексей
~
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно