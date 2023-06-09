Филатова (Ермакова) Дарья Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Ермакова) Дарья Прокофьевна

Место рождения

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Ермаков Прокофий Сидоров

Мать: Ермакова Евдокия Агафонова

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1896

Сын: Филатов Стефан

Отец ребёнка: Филатов Алексей

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
31.08.1903

Сын: Филатов Семен

Отец ребёнка: Филатов Алексей

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
с. Старомарьевское Ставропольской губернии
Рождение ребёнка
22.08.1905

Дочь: Конарева Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Филатов Алексей

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филатов Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Филатов Алексей

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Филатов Алексей

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филатов Илларион Алексеевич

Отец ребёнка: Филатов Алексей

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лихачёва Василиса Алексеевна

Отец ребёнка: Филатов Алексей

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филатов Алексей

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
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Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край