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Филатов Алексей

Место рождения

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филатов Василий

Мать: Филатова Варвара

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1896

Сын: Филатов Стефан

Мать ребёнка: Филатова Дарья Прокофьевна

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
31.08.1903

Сын: Филатов Семен

Мать ребёнка: Филатова Дарья Прокофьевна

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
с. Старомарьевское Ставропольской губернии
Рождение ребёнка
22.08.1905

Дочь: Конарева Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Филатова Дарья Прокофьевна

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1920

Сын: Филатов Виктор Алексеев

Мать ребёнка: Филатова Домна Иванова

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филатова Домна Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филатов Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Филатова Дарья Прокофьевна

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Филатова Дарья Прокофьевна

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филатов Илларион Алексеевич

Мать ребёнка: Филатова Дарья Прокофьевна

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лихачёва Василиса Алексеевна

Мать ребёнка: Филатова Дарья Прокофьевна

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филатова Дарья Прокофьевна

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
~
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1933
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