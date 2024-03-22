Филатов Алексей
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филатов Василий
Мать: Филатова Варвара
Рождение ребёнка
1896
Сын: Филатов Стефан
Мать ребёнка: Филатова Дарья Прокофьевна
Рождение ребёнка
31.08.1903
Сын: Филатов Семен
Мать ребёнка: Филатова Дарья Прокофьевна
с. Старомарьевское Ставропольской губернии
Рождение ребёнка
22.08.1905
Дочь: Конарева Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Филатова Дарья Прокофьевна
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Филатова Домна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филатова Домна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филатов Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Филатова Дарья Прокофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Филатова Дарья Прокофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филатов Илларион Алексеевич
Мать ребёнка: Филатова Дарья Прокофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лихачёва Василиса Алексеевна
Мать ребёнка: Филатова Дарья Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
~
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1933