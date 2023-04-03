Лихачёва (Филатова) Василиса Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лихачёв Николай Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Лихачева Елена Николаевна
Отец ребёнка: Лихачёв Николай Константинович
Смерть
Неизвестно