Лихачёва (Филатова) Василиса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёва (Филатова) Василиса Алексеевна

Место рождения

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филатов Алексей

Мать: Филатова (Ермакова) Дарья Прокофьевна

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лихачёв Николай Константинович

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лихачёв Николай Константинович

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Лихачева Елена Николаевна

Отец ребёнка: Лихачёв Николай Константинович

Смерть
Неизвестно

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