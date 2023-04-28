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Филатов Семен

Место рождения

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

31.08.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1875 г.р.

Жена

Дети

1927 г.р.
1933 г.р.
1940 г.р.
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1942 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1903

Отец: Филатов Алексей

Мать: Филатова Дарья Прокофьевна

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
с. Старомарьевское Ставропольской губернии
Бракосочетание
27.01.1923

Жена: Филатова Ксения

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
08.01.1927

Сын: Филатов Михаил Семёнович

Мать ребёнка: Филатова Ксения

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
1926?
Рождение ребёнка
25.12.1933

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Филатова Ксения

Хасавюрт, город Хасавюрт, Республика Дагестан
1933? родилась с близнецом?
Место жительства
1933
Хасавюрт, город Хасавюрт, Республика Дагестан
Место жительства
1935
Убеженская, Успенский муниципальный район, Краснодарский край
между 1934 и 1936
Рождение ребёнка
08.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филатова Ксения

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
08.03.1940

Сын: Филатов Александр

Мать ребёнка: Филатова Ксения

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
22.12.1942

Дочь: Касимова Наталья Семеновна

Мать ребёнка: Филатова Ксения

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филатова Ксения

Убеженская, Успенский муниципальный район, Краснодарский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филатова Ксения

Ахметовская, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филатова Ксения

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филатова Ксения

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
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Работа или профессия
Неизвестно
строитель
Призыв на военную службу
Неизвестно
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Место жительства
Неизвестно
Ахметовская, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Военная служба
Неизвестно
Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
Арест
Неизвестно
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Арест
Смерть
Неизвестно
Хасаут-Греческое, Зеленчукский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
~ | | Причина смерти: расстрел? | пропал без вести на ВОВ
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