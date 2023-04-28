Филатов Семен
Место рождения
Дата рождения31.08.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1903
Отец: Филатов Алексей
с. Старомарьевское Ставропольской губернии
Бракосочетание
27.01.1923
Жена: Филатова Ксения
Рождение ребёнка
08.01.1927
Мать ребёнка: Филатова Ксения
1926?
Рождение ребёнка
25.12.1933
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Филатова Ксения
1933? родилась с близнецом?
Место жительства
1933
Место жительства
1935
между 1934 и 1936
Рождение ребёнка
08.03.1940
Рождение ребёнка
08.03.1940
Сын: Филатов Александр
Мать ребёнка: Филатова Ксения
Рождение ребёнка
22.12.1942
Дочь: Касимова Наталья Семеновна
Мать ребёнка: Филатова Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
строитель
Призыв на военную службу
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
Арест
Неизвестно
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Арест
Смерть
Неизвестно
Хасаут-Греческое, Зеленчукский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
~ | | Причина смерти: расстрел? | пропал без вести на ВОВ