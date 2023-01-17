Армавир
город Армавир, Краснодарский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года
№Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
5926Армавир, селениена левом берегу р. Кубани—75597332613127армяне, абадзехи, бесленеевцы, евреи, греки, немцы, великороссыгригориане, мусульмане, иудеи, православные, лютеранеМестопребывание Кавказского уездного полицейского управления. Церковь армяно-григорианская 1. Школ: мужская 1, женская 1. Лавок: мануфактурных 15, бакалейных 19, галантер Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
160226Армавиргород краев.подч.45°00'00"41°07'00"L-37-119
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
3705000001г Армавир#Н/Д