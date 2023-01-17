город Армавир, город Армавир, город Армавир, Краснодарский край (на 2019) — Familio

Армавир

город Армавир, Краснодарский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Кавказский уезд
5926Армавир, селениена левом берегу р. Кубани75597332613127армяне, абадзехи, бесленеевцы, евреи, греки, немцы, великороссыгригориане, мусульмане, иудеи, православные, лютеранеМестопребывание Кавказского уездного полицейского управления. Церковь армяно-григорианская 1. Школ: мужская 1, женская 1. Лавок: мануфактурных 15, бакалейных 19, галантер Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Краснодарский край
160226Армавиргород краев.подч.45°00'00"41°07'00"L-37-119

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Краснодарский край, город Армавир
3705000001г Армавир#Н/Д
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close