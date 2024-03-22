Касимова (Филатова) Наталья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касимова (Филатова) Наталья Семеновна

Место рождения

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика

Дата рождения

22.12.1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

Муж

1937 г.р.

Дети

1963 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1942

Отец: Филатов Семен

Мать: Филатова Ксения Алексеевна

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Бракосочетание
03.08.1962

Муж: Касимов Юрий Александрович

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
01.08.1963

Сын: Касимов Евгений

Отец ребёнка: Касимов Юрий Александрович

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
14.03.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Касимов Юрий Александрович

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Касимов Юрий Александрович

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
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Работа или профессия
Неизвестно
экономист
Место жительства
Неизвестно
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Место жительства
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Причина смерти: инфаркт
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