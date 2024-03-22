Касимова (Филатова) Наталья Семеновна
Место рождения
Дата рождения22.12.1942
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1942
Отец: Филатов Семен
Бракосочетание
03.08.1962
Рождение ребёнка
01.08.1963
Сын: Касимов Евгений
Отец ребёнка: Касимов Юрий Александрович
Рождение ребёнка
14.03.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Касимов Юрий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Касимов Юрий Александрович
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Работа или профессия
Неизвестно
экономист
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: инфаркт