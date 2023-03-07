Филатова (Наумова) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Наумова) Ксения

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Место рождения

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1872 г.р.

Муж

1903 г.р.

Дети

1927 г.р.
1933 г.р.
1940 г.р.
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1942 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Наумов Алексей

Мать: Наумова Мария Семенова

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
27.01.1923

Муж: Филатов Семен

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
08.01.1927

Сын: Филатов Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Филатов Семен

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
1926?
Рождение ребёнка
25.12.1933

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Филатов Семен

Хасавюрт, город Хасавюрт, Республика Дагестан
1933? родилась с близнецом?
Рождение ребёнка
08.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филатов Семен

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
08.03.1940

Сын: Филатов Александр

Отец ребёнка: Филатов Семен

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
22.12.1942

Дочь: Касимова Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Филатов Семен

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филатов Семен

Убеженская, Успенский муниципальный район, Краснодарский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филатов Семен

Ахметовская, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филатов Семен

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филатов Семен

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
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Место жительства
Неизвестно
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
Неизвестно
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Причина смерти: гангренозная интоксикация
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