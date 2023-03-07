Филатова (Наумова) Ксения
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Наумов Алексей
Мать: Наумова Мария Семенова
Бракосочетание
27.01.1923
Муж: Филатов Семен
Рождение ребёнка
08.01.1927
Отец ребёнка: Филатов Семен
1926?
Рождение ребёнка
25.12.1933
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Филатов Семен
Хасавюрт, город Хасавюрт, Республика Дагестан
1933? родилась с близнецом?
Рождение ребёнка
08.03.1940
Рождение ребёнка
08.03.1940
Сын: Филатов Александр
Отец ребёнка: Филатов Семен
Рождение ребёнка
22.12.1942
Дочь: Касимова Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Филатов Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Убеженская, Успенский муниципальный район, Краснодарский край
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Ахметовская, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Рождение ребёнка
Неизвестно
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Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: гангренозная интоксикация