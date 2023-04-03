Филатова (Захарьина) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Захарьина) Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Захарьин Тихон

Мать: Захарьина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лихачева (Филатова) Евдокия

Отец ребёнка: Филатов Василий

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филатов Алексей

Отец ребёнка: Филатов Василий

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
09.02.1873

Муж: Филатов Василий

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
12.12.1873

Дочь: (Филатова) Анастасия

Отец ребёнка: Филатов Василий

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Филатова) Агафия

Отец ребёнка: Филатов Василий

Рождение ребёнка
17.01.1882

Сын: Филатов Антон

Отец ребёнка: Филатов Василий

Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Филатова) Анна

Отец ребёнка: Филатов Василий

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Власова (Филатова) Акилина Васильева

Отец ребёнка: Филатов Василий

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Запись о рождении в МК за 1885 г. № 50 (Сведения из брачного обыска)
Рождение ребёнка
15.05.1890

Сын: Филатов Тимофей

Отец ребёнка: Филатов Василий

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.05.1890

Дочь: (Филатова) Пелагея

Отец ребёнка: Филатов Василий

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Душина (Филатова) Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Филатов Василий

Смерть
Неизвестно

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