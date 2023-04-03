Филатова (Захарьина) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Захарьин Тихон
Мать: Захарьина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лихачева (Филатова) Евдокия
Отец ребёнка: Филатов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филатов Алексей
Отец ребёнка: Филатов Василий
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.02.1873
Муж: Филатов Василий
Рождение ребёнка
12.12.1873
Дочь: (Филатова) Анастасия
Отец ребёнка: Филатов Василий
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Филатова) Агафия
Отец ребёнка: Филатов Василий
Рождение ребёнка
17.01.1882
Сын: Филатов Антон
Отец ребёнка: Филатов Василий
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Филатова) Анна
Отец ребёнка: Филатов Василий
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Власова (Филатова) Акилина Васильева
Отец ребёнка: Филатов Василий
Запись о рождении в МК за 1885 г. № 50 (Сведения из брачного обыска)
Рождение ребёнка
15.05.1890
Сын: Филатов Тимофей
Отец ребёнка: Филатов Василий
Рождение ребёнка
15.05.1890
Дочь: (Филатова) Пелагея
Отец ребёнка: Филатов Василий
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Душина (Филатова) Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Филатов Василий
Смерть
Неизвестно