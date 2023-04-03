Филатова Домна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилатова Домна Иванова

Филатова Домна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Бутенко Сергей

Отец ребёнка: Бутенко Федор

Рождение ребёнка
1914

Сын: Бутенко Александр Федоров

Отец ребёнка: Бутенко Федор

Рождение ребёнка
1920

Сын: Филатов Виктор Алексеев

Отец ребёнка: Филатов Алексей

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филатов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутенко Федор

Место жительства
Неизвестно
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
1982
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close