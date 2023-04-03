Филатова Домна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Сын: Бутенко Сергей
Отец ребёнка: Бутенко Федор
Рождение ребёнка
1914
Сын: Бутенко Александр Федоров
Отец ребёнка: Бутенко Федор
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Филатов Алексей
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филатов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бутенко Федор
Место жительства
Неизвестно
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
1982