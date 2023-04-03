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Ермаков Прокофий Сидоров

Место рождения

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Ермаков Сидор Григорьев

Мать: Ермакова Дарья Трофимова

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акинина (Ермакова) Наталья Прокофьева

Мать ребёнка: Ермакова (Реутова) Евдокия Агафонова

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермакова (Реутова) Евдокия Агафонова

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пожидаева (Ермакова) Параскева Прокопиева

Мать ребёнка: Ермакова (Реутова) Евдокия Агафонова

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Павел Прокопиев

Мать ребёнка: Ермакова (Реутова) Евдокия Агафонова

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Филатова (Ермакова) Дарья Прокофьевна

Мать ребёнка: Ермакова (Реутова) Евдокия Агафонова

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1890

Сын: Ермаков Феодор Прокопиев

Мать ребёнка: Ермакова (Реутова) Евдокия Агафонова

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
от рожи, 55 лет

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