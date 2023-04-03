Ермаков Прокофий Сидоров
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Ермаков Сидор Григорьев
Мать: Ермакова Дарья Трофимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акинина (Ермакова) Наталья Прокофьева
Мать ребёнка: Ермакова (Реутова) Евдокия Агафонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ермакова (Реутова) Евдокия Агафонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пожидаева (Ермакова) Параскева Прокопиева
Мать ребёнка: Ермакова (Реутова) Евдокия Агафонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ермакова (Реутова) Евдокия Агафонова
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Филатова (Ермакова) Дарья Прокофьевна
Мать ребёнка: Ермакова (Реутова) Евдокия Агафонова
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Ермакова (Реутова) Евдокия Агафонова
Смерть
Неизвестно
от рожи, 55 лет