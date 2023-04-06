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Ермаков Сидор Григорьев

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Место рождения

Березна, Чернігівська область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Ермаков Григорий Степанов

Мать: Ермакова Анна Иванова

Березна, Чернігівська область
Бракосочетание
1850

Жена: Ермакова Дарья Трофимова

~
Рождение ребёнка
1852

Сын: Ермаков Прокофий Сидоров

Мать ребёнка: Ермакова Дарья Трофимова

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1858

Сын: Ермаков Петр Сидоров

Мать ребёнка: Ермакова Дарья Трофимова

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Василий Иссидоров

Мать ребёнка: Ермакова Дарья Трофимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Феодор Иссидоров

Мать ребёнка: Ермакова Анастасия Феодорова

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова Анастасия Феодорова

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
ГАСК, Ф.135, О.78, Д.634. Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви ст. Михайловской. 1869 г. (На самом деле Покровской церкви ст. Старомарьевской. Старомарьевские фамилии, подписи священника Ме... Показать все
Смерть
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
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