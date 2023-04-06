Ермаков Сидор Григорьев
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Ермаков Григорий Степанов
Мать: Ермакова Анна Иванова
Бракосочетание
1850
Жена: Ермакова Дарья Трофимова
~
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Ермакова Дарья Трофимова
Рождение ребёнка
1858
Сын: Ермаков Петр Сидоров
Мать ребёнка: Ермакова Дарья Трофимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаков Василий Иссидоров
Мать ребёнка: Ермакова Дарья Трофимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ермакова Анастасия Феодорова
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСК, Ф.135, О.78, Д.634. Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви ст. Михайловской. 1869 г. (На самом деле Покровской церкви ст. Старомарьевской. Старомарьевские фамилии, подписи священника Ме... Показать все
Смерть
Неизвестно