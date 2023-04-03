Ермакова Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Ермаков Григорий Степанов
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Ермаков Григорий Степанов
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Ермаков Григорий Степанов
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Ермаков Григорий Степанов
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Ермаков Григорий Степанов
Смерть
Неизвестно