Ермакова Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Ермаков Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Ермаков Григорий Степанов

Березна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Ермаков Стефан Григорьев

Отец ребёнка: Ермаков Григорий Степанов

Березна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Ермаков Сидор Григорьев

Отец ребёнка: Ермаков Григорий Степанов

Березна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Ермаков Никита Григорьев

Отец ребёнка: Ермаков Григорий Степанов

Рождение ребёнка
1838

Сын: Ермаков Захар Григорьев

Отец ребёнка: Ермаков Григорий Степанов

Смерть
Неизвестно
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