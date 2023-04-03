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Ермаков Петр Сидоров

Место рождения

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Ермаков Сидор Григорьев

Мать: Ермакова Дарья Трофимова

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пожидаева (Ермакова) Фекла Петрова

Мать ребёнка: не указана

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1878

Сын: Ермаков Антон Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Ермаков Михаил Петров

Мать ребёнка: не указана

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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