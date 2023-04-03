Ермаков Петр Сидоров
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Ермаков Сидор Григорьев
Мать: Ермакова Дарья Трофимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пожидаева (Ермакова) Фекла Петрова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Ермаков Антон Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно