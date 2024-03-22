Ермаков Михаил Петров
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Ермаков Петр Сидоров
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Пожидаева Ульяна Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пожидаева Ульяна Ильина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Ермакова Ефросинья Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно