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Ермаков Михаил Петров

Место рождения

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Ермаков Петр Сидоров

Мать: не указана

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1920

Сын: Ермаков Павел Михайлович

Мать ребёнка: Пожидаева Ульяна Ильина

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пожидаева Ульяна Ильина

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Ермакова Ефросинья Николаева

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова Ефросинья Николаева

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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