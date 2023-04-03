Ермаков Антон Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Ермаков Петр Сидоров
Рождение ребёнка
1907
Сын: Ермаков Гавриил Антонович
Мать ребёнка: Ермакова ?
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Ермакова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ермакова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаков Петр Антонов
Мать ребёнка: Ермакова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ермакова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермакова ?
Смерть
Неизвестно