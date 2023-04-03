Ермаков Антон Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмаков Антон Петров

Ермаков Антон Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Ермаков Петр Сидоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Ермаков Гавриил Антонович

Мать ребёнка: Ермакова ?

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1916

Сын: Ермаков Иван Антонович

Мать ребёнка: Ермакова ?

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова Мария Васильевна

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермакова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Петр Антонов

Мать ребёнка: Ермакова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Георгий Антонов

Мать ребёнка: Ермакова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова ?

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close