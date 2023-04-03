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Ермакова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Ермаков Гавриил Антонович

Отец ребёнка: Ермаков Антон Петров

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1916

Сын: Ермаков Иван Антонович

Отец ребёнка: Ермаков Антон Петров

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермаков Антон Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Петр Антонов

Отец ребёнка: Ермаков Антон Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Георгий Антонов

Отец ребёнка: Ермаков Антон Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Антон Петров

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
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