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Ермакова Дарья Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1850

Муж: Ермаков Сидор Григорьев

~
Рождение ребёнка
1852

Сын: Ермаков Прокофий Сидоров

Отец ребёнка: Ермаков Сидор Григорьев

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1858

Сын: Ермаков Петр Сидоров

Отец ребёнка: Ермаков Сидор Григорьев

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Василий Иссидоров

Отец ребёнка: Ермаков Сидор Григорьев

Смерть
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
от водяной болезни
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