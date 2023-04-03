Ермакова Дарья Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1850
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Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Ермаков Сидор Григорьев
Рождение ребёнка
1858
Сын: Ермаков Петр Сидоров
Отец ребёнка: Ермаков Сидор Григорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаков Василий Иссидоров
Отец ребёнка: Ермаков Сидор Григорьев
Смерть
Неизвестно
от водяной болезни