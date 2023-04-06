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Ермаков Феодор Иссидоров

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Место рождения

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермаков Сидор Григорьев

Мать: Ермакова Анастасия Феодорова

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермакова Евдокия Иванова

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова Евдокия Иванова

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова ?

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова Агриппина Гаврилова

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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