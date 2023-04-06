Ермаков Феодор Иссидоров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ермакова Евдокия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермакова Евдокия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермакова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно