Ермакова Анастасия Феодорова
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ермаков Сидор Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСК, Ф.135, О.78, Д.634. Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви ст. Михайловской. 1869 г. (На самом деле Покровской церкви ст. Старомарьевской. Старомарьевские фамилии, подписи священника Ме... Показать все
Бракосочетание
1857
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно