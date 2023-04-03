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Ермакова Анастасия Феодорова

Место рождения

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности
1829 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Феодор Иссидоров

Отец ребёнка: Ермаков Сидор Григорьев

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Сидор Григорьев

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
ГАСК, Ф.135, О.78, Д.634. Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви ст. Михайловской. 1869 г. (На самом деле Покровской церкви ст. Старомарьевской. Старомарьевские фамилии, подписи священника Ме... Показать все
Бракосочетание
1857

Муж: скрыто настройками приватности

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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