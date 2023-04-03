Кофонова Васса Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Марья Фалалеева
Отец ребёнка: Кофонов Фалалей Иванов
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Кофонов Фалалей Иванов
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Кофонов Фалалей Иванов
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ксения Фалалеева
Отец ребёнка: Кофонов Фалалей Иванов
Рождение ребёнка
1819
Сын: Кофонов Димитрий Фалалеев
Отец ребёнка: Кофонов Фалалей Иванов
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Реутова Праскева Фалеева
Отец ребёнка: Кофонов Фалалей Иванов
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анна Фалалеева
Отец ребёнка: Кофонов Фалалей Иванов
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Елена Фалалеева
Отец ребёнка: Кофонов Фалалей Иванов
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Васса Фалалеева
Отец ребёнка: Кофонов Фалалей Иванов
Смерть
Неизвестно
1839-1857