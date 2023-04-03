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Кофонова Васса Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Марья Фалалеева

Отец ребёнка: Кофонов Фалалей Иванов

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1814

Сын: Кофонов Петр Фалалеев

Отец ребёнка: Кофонов Фалалей Иванов

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1818

Сын: Кофонов Максим Фалалеев

Отец ребёнка: Кофонов Фалалей Иванов

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ксения Фалалеева

Отец ребёнка: Кофонов Фалалей Иванов

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1819

Сын: Кофонов Димитрий Фалалеев

Отец ребёнка: Кофонов Фалалей Иванов

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Реутова Праскева Фалеева

Отец ребёнка: Кофонов Фалалей Иванов

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анна Фалалеева

Отец ребёнка: Кофонов Фалалей Иванов

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Елена Фалалеева

Отец ребёнка: Кофонов Фалалей Иванов

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Васса Фалалеева

Отец ребёнка: Кофонов Фалалей Иванов

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
1839-1857
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