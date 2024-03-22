Кофонов Максим Фалалеев
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Кофонов Фалалей Иванов
Мать: Кофонова Васса Гаврилова
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Кофонова Марина Петрова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Настасья Максимова
Мать ребёнка: Кофонова Марина Петрова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Евдокия Максимова
Мать ребёнка: Кофонова Марина Петрова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Феодосия Максимова
Мать ребёнка: Кофонова Марина Петрова
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Кофонова Марина Петрова
Рождение ребёнка
1851
Сын: Кофонов Харлампий Максимов
Мать ребёнка: Кофонова Марина Петрова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Кофонов Дементий Максимов
Мать ребёнка: Кофонова Марина Петрова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Евдокия Максимова
Мать ребёнка: Кофонова Марина Петрова
Смерть
Неизвестно
после 1860