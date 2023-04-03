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Кофонова Марина Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Кофонов Иван Максимов

Отец ребёнка: Кофонов Максим Фалалеев

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Настасья Максимова

Отец ребёнка: Кофонов Максим Фалалеев

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Евдокия Максимова

Отец ребёнка: Кофонов Максим Фалалеев

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Феодосия Максимова

Отец ребёнка: Кофонов Максим Фалалеев

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1847

Сын: Кофонов Казма Максимов

Отец ребёнка: Кофонов Максим Фалалеев

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1851

Сын: Кофонов Харлампий Максимов

Отец ребёнка: Кофонов Максим Фалалеев

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1853

Сын: Кофонов Дементий Максимов

Отец ребёнка: Кофонов Максим Фалалеев

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Евдокия Максимова

Отец ребёнка: Кофонов Максим Фалалеев

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
после 1860
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