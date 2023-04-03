Кофонова Марина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Кофонов Максим Фалалеев
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Настасья Максимова
Отец ребёнка: Кофонов Максим Фалалеев
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Евдокия Максимова
Отец ребёнка: Кофонов Максим Фалалеев
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Феодосия Максимова
Отец ребёнка: Кофонов Максим Фалалеев
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Кофонов Максим Фалалеев
Рождение ребёнка
1851
Сын: Кофонов Харлампий Максимов
Отец ребёнка: Кофонов Максим Фалалеев
Рождение ребёнка
1853
Сын: Кофонов Дементий Максимов
Отец ребёнка: Кофонов Максим Фалалеев
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Евдокия Максимова
Отец ребёнка: Кофонов Максим Фалалеев
Смерть
Неизвестно
после 1860