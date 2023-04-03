Кофонов Фалалей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Марья Фалалеева
Мать ребёнка: Кофонова Васса Гаврилова
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Кофонова Васса Гаврилова
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Кофонова Васса Гаврилова
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ксения Фалалеева
Мать ребёнка: Кофонова Васса Гаврилова
Рождение ребёнка
1819
Сын: Кофонов Димитрий Фалалеев
Мать ребёнка: Кофонова Васса Гаврилова
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Реутова Праскева Фалеева
Мать ребёнка: Кофонова Васса Гаврилова
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анна Фалалеева
Мать ребёнка: Кофонова Васса Гаврилова
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Елена Фалалеева
Мать ребёнка: Кофонова Васса Гаврилова
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Васса Фалалеева
Мать ребёнка: Кофонова Васса Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
1839 - 1857
Смерть
1859
1857-1860