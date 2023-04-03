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Кофонов Фалалей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

1859

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Кофонов Иван Ермолаев/Ермилов

Мать: Кофонова Матрена Федорова

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Марья Фалалеева

Мать ребёнка: Кофонова Васса Гаврилова

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1814

Сын: Кофонов Петр Фалалеев

Мать ребёнка: Кофонова Васса Гаврилова

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1818

Сын: Кофонов Максим Фалалеев

Мать ребёнка: Кофонова Васса Гаврилова

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ксения Фалалеева

Мать ребёнка: Кофонова Васса Гаврилова

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1819

Сын: Кофонов Димитрий Фалалеев

Мать ребёнка: Кофонова Васса Гаврилова

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Реутова Праскева Фалеева

Мать ребёнка: Кофонова Васса Гаврилова

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анна Фалалеева

Мать ребёнка: Кофонова Васса Гаврилова

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Елена Фалалеева

Мать ребёнка: Кофонова Васса Гаврилова

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Васса Фалалеева

Мать ребёнка: Кофонова Васса Гаврилова

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кофонова Гликерия Иванова

1839 - 1857
Смерть
1859
Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
1857-1860
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