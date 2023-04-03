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Кофонова Матрена Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1787

Муж: Кофонов Иван Ермолаев/Ермилов

Рождение ребёнка
1790

Сын: Кофонов Фалалей Иванов

Отец ребёнка: Кофонов Иван Ермолаев/Ермилов

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Устинья Иванова

Отец ребёнка: Кофонов Иван Ермолаев/Ермилов

Рождение ребёнка
1793

Сын: Кофонов Алексей Иванов

Отец ребёнка: Кофонов Иван Ермолаев/Ермилов

Рождение ребёнка
1808

Сын: Кофонов Петр Иванов

Отец ребёнка: Кофонов Иван Ермолаев/Ермилов

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
1804-1816
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