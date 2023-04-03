Кофонова Матрена Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1787
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Кофонов Иван Ермолаев/Ермилов
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Устинья Иванова
Отец ребёнка: Кофонов Иван Ермолаев/Ермилов
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Кофонов Иван Ермолаев/Ермилов
Рождение ребёнка
1808
Сын: Кофонов Петр Иванов
Отец ребёнка: Кофонов Иван Ермолаев/Ермилов
Смерть
Неизвестно
1804-1816