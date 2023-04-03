Кофонов Иван Ермолаев/Ермилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1787
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Кофонова Матрена Федорова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Устинья Иванова
Мать ребёнка: Кофонова Матрена Федорова
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Кофонова Матрена Федорова
Рождение ребёнка
1808
Сын: Кофонов Петр Иванов
Мать ребёнка: Кофонова Матрена Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
1805-1816
Смерть
Неизвестно
1816-1827