Кофонов Петр Иванов
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Елизавета Петрова
Мать ребёнка: Кофонова Надежда Алексеева
Рождение ребёнка
1828
Сын: Кофонов Иван Петров
Мать ребёнка: Кофонова Надежда Алексеева
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Кофонова Надежда Алексеева
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Кофонова Надежда Алексеева
Рождение ребёнка
1836
Сын: Кофонов Иван Петров
Мать ребёнка: Кофонова Надежда Алексеева
Работа или профессия
Неизвестно
урядник в 1833
Смерть
Неизвестно
после 1839