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Кофонов Петр Иванов

Место рождения

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Кофонов Иван Ермолаев/Ермилов

Мать: Кофонова Матрена Федорова

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Елизавета Петрова

Мать ребёнка: Кофонова Надежда Алексеева

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1828

Сын: Кофонов Иван Петров

Мать ребёнка: Кофонова Надежда Алексеева

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1831

Сын: Кофонов Афанасий Петров

Мать ребёнка: Кофонова Надежда Алексеева

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1834

Сын: Кофонов Василий Петров

Мать ребёнка: Кофонова Надежда Алексеева

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1836

Сын: Кофонов Иван Петров

Мать ребёнка: Кофонова Надежда Алексеева

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Работа или профессия
Неизвестно
урядник в 1833
Смерть
Неизвестно
после 1839
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