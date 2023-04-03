Кофонова Надежда Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Елизавета Петрова
Отец ребёнка: Кофонов Петр Иванов
Рождение ребёнка
1828
Сын: Кофонов Иван Петров
Отец ребёнка: Кофонов Петр Иванов
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Кофонов Петр Иванов
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Кофонов Петр Иванов
Рождение ребёнка
1836
Сын: Кофонов Иван Петров
Отец ребёнка: Кофонов Петр Иванов
Смерть
Неизвестно
после 1839