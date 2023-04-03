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Кофонова Надежда Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Елизавета Петрова

Отец ребёнка: Кофонов Петр Иванов

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1828

Сын: Кофонов Иван Петров

Отец ребёнка: Кофонов Петр Иванов

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1831

Сын: Кофонов Афанасий Петров

Отец ребёнка: Кофонов Петр Иванов

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1834

Сын: Кофонов Василий Петров

Отец ребёнка: Кофонов Петр Иванов

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1836

Сын: Кофонов Иван Петров

Отец ребёнка: Кофонов Петр Иванов

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
после 1839
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