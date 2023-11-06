Дульева (Бураченко) Ольга Степановна
Место рождения
Дата рождения20.06.1920
Дата смерти21.05.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1920
Бракосочетание
05.10.1937
Рождение ребёнка
27.03.1939
Сын: Чеботарев Владимир Афанасьевич
Отец ребёнка: Чеботарев Афанасий Архипович
Рождение ребёнка
10.05.1941
Сын: Чеботарев Юрий Афанасьевич
Отец ребёнка: Чеботарев Афанасий Архипович
Бракосочетание
1944
Грушевская, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
02.01.1949
Дочь: Омарова (Дульева) Валентина
Отец ребёнка: Дульев Федор Тихонович
Рождение ребёнка
20.07.1951
Дочь: Виноградова (Дульева) Татьяна
Отец ребёнка: Дульев Федор Тихонович
Рождение ребёнка
08.03.1959
Дочь: Омарова (Дульева) Людмила
Отец ребёнка: Дульев Федор Тихонович
Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область
Смерть
21.05.1994
Похороны
Неизвестно
Старое кладбище