Дульева (Бураченко) Ольга Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дульева (Бураченко) Ольга Степановна

Место рождения

Аникин, Каменский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

20.06.1920

Дата смерти

21.05.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1920

Отец: Бураченко Степан Васильевич

Мать: Денекина (Денисова) Прасковья Ивановна

Аникин, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
05.10.1937

Муж: Чеботарев Афанасий Архипович

Аникин, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
27.03.1939

Сын: Чеботарев Владимир Афанасьевич

Отец ребёнка: Чеботарев Афанасий Архипович

Аникин, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
10.05.1941

Сын: Чеботарев Юрий Афанасьевич

Отец ребёнка: Чеботарев Афанасий Архипович

Аникин, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
1944

Муж: Дульев Федор Тихонович

Грушевская, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
02.01.1949

Дочь: Омарова (Дульева) Валентина

Отец ребёнка: Дульев Федор Тихонович

Аникин, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
20.07.1951

Дочь: Виноградова (Дульева) Татьяна

Отец ребёнка: Дульев Федор Тихонович

Аникин, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
08.03.1959

Дочь: Омарова (Дульева) Людмила

Отец ребёнка: Дульев Федор Тихонович

Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область
Смерть
21.05.1994
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Похороны
Неизвестно
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Старое кладбище

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