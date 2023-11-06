Денекина (Денисова) Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиОколо 08.02.1966
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Денекин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1920
Дочь: Дульева Ольга Степановна
Отец ребёнка: Бураченко Степан Васильевич
Аникин, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
04.01.1928
Сын: Бураченко Василий
Отец ребёнка: Бураченко Степан Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бураченко Петр
Отец ребёнка: Бураченко Степан Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буряченко Алексей
Отец ребёнка: Бураченко Степан Васильевич
Смерть
Около 08.02.1966
Похороны
Неизвестно