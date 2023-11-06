Денекина (Денисова) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денекина (Денисова) Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Около 08.02.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Денекин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1920

Дочь: Дульева Ольга Степановна

Отец ребёнка: Бураченко Степан Васильевич

Аникин, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
04.01.1928

Сын: Бураченко Василий

Отец ребёнка: Бураченко Степан Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бураченко Петр

Отец ребёнка: Бураченко Степан Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буряченко Алексей

Отец ребёнка: Бураченко Степан Васильевич

Смерть
Около 08.02.1966
Кашары, Кашарский муниципальный район, Ростовская область
Похороны
Неизвестно
Кашары, Кашарский муниципальный район, Ростовская область
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