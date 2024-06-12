Бураченко Степан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: Бураченко Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бураченко Петр
Мать ребёнка: Денекина (Денисова) Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буряченко Алексей
Мать ребёнка: Денекина (Денисова) Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
20.06.1920
Дочь: Дульева (Бураченко) Ольга Степановна
Мать ребёнка: Денекина (Денисова) Прасковья Ивановна
Аникин, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
04.01.1928
Сын: Бураченко Василий
Мать ребёнка: Денекина (Денисова) Прасковья Ивановна
Смерть
Неизвестно