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Бураченко Степан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Бураченко Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бураченко Петр

Мать ребёнка: Денекина (Денисова) Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буряченко Алексей

Мать ребёнка: Денекина (Денисова) Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
20.06.1920

Дочь: Дульева (Бураченко) Ольга Степановна

Мать ребёнка: Денекина (Денисова) Прасковья Ивановна

Аникин, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
04.01.1928

Сын: Бураченко Василий

Мать ребёнка: Денекина (Денисова) Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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