Бураченко Василий Около 1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бураченко Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Буряченко ?

Мать: (Буряченко) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колбасина (Буряченко) ?

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Упоминание
Неизвестно
Бурый, бурец — человек с темно-русыми волосами. (Ф). Бурец из тюркского слова со значением «гнедой, чалый». По историческим документам фамилия Бураченко встречается на территории современных Белгородс... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Бураченко Степан Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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