Бураченко Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: Буряченко ?
Мать: (Буряченко) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колбасина (Буряченко) ?
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Упоминание
Неизвестно
Бурый, бурец — человек с темно-русыми волосами. (Ф). Бурец из тюркского слова со значением «гнедой, чалый». По историческим документам фамилия Бураченко встречается на территории современных Белгородс... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Бураченко Степан Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно