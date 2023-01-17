слобода Кашары, слобода Кашары, Кашарский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Кашары

Кашарский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
слобода
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Донецкий округ, Верхне-Ольховская волость
1820Кашары слоб., Верхне-Ольховской волости, при реке Ольховой500350012101218Волостное и сельское правление, почт. отд., засед., церковь. 2-хкл. прих. учил., церковно-приходская школа250100

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Кашарский район
12723Кашарыслобода49°04'00"41°00'00"M-37-107

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Кашарский муниципальный район, Кашарское сельское поселение
60624430101сл Кашарыслобода
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