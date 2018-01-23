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Чеботарев Юрий Афанасьевич

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Место рождения

Аникин, Каменский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

10.05.1941

Дата смерти

23.01.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1941

Отец: Чеботарев Афанасий Архипович

Мать: Дульева Ольга Степановна

Аникин, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
1963

Жена: Чеботарева Мария

Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область
Упоминание
Около 27.09.1964
Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область
создал футбольную команду «Атоммаша».
Развод
06.10.1964

Жена: Чеботарева Мария

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Гончарова Елена

Мать ребёнка: Чеботарева Мария

Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область
Рождение ребёнка
02.06.1972

Дочь: Тимофеева Ольга

Мать ребёнка: Чеботарева Галина Сергеевна

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Бракосочетание
Около 1976

Жена: Чеботарева Галина Сергеевна

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Работа или профессия
1989
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
С 1989 года Управлением по ФКиС Новочеркасска руководил Юрий Афанасьевич Чеботарев.
Награда
29.07.1997
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации»
Награда
Около 27.09.1997
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Заслуженный тренер России
Смерть
23.01.2018
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Старое кладбище
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