Чеботарев Юрий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения10.05.1941
Дата смерти23.01.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1941
Бракосочетание
1963
Жена: Чеботарева Мария
Упоминание
Около 27.09.1964
Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область
создал футбольную команду «Атоммаша».
Развод
06.10.1964
Жена: Чеботарева Мария
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Гончарова Елена
Мать ребёнка: Чеботарева Мария
Рождение ребёнка
02.06.1972
Дочь: Тимофеева Ольга
Мать ребёнка: Чеботарева Галина Сергеевна
Бракосочетание
Около 1976
Работа или профессия
1989
С 1989 года Управлением по ФКиС Новочеркасска руководил Юрий Афанасьевич Чеботарев.
Награда
29.07.1997
Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации»
Награда
Около 27.09.1997
Заслуженный тренер России
Смерть
23.01.2018
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Старое кладбище