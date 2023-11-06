Тимофеева (Чеботарева) Ольга
Место рождения
Дата рождения02.06.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1972
Образование
1990
ГБПОУ РО «Новочеркасский медицинский колледж» медсестра
Бракосочетание
Около 07.09.1990
Муж: Тимофеев Cергей
Рождение ребёнка
31.07.1991
Дочь: Павелко (Тимофеева) Елена
Отец ребёнка: Тимофеев Cергей
Работа или профессия
02.11.1992
Индивидуальный предприниматель
Рождение ребёнка
20.09.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колесников Владислав Анатольевич
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область