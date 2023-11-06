Тимофеева (Чеботарева) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Чеботарева) Ольга

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Место рождения

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область

Дата рождения

02.06.1972

Пол

Женский

Отец

1941 г.р.

Мать

1940 г.р.

Муж

1968 г.р.

Дети

1991 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1972

Отец: Чеботарев Юрий Афанасьевич

Мать: Чеботарева (Бурдукова) Галина Сергеевна

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Образование
1990
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
ГБПОУ РО «Новочеркасский медицинский колледж» медсестра
Бракосочетание
Около 07.09.1990

Муж: Тимофеев Cергей

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
31.07.1991

Дочь: Павелко (Тимофеева) Елена

Отец ребёнка: Тимофеев Cергей

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Работа или профессия
02.11.1992
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Индивидуальный предприниматель
Рождение ребёнка
20.09.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колесников Владислав Анатольевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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