Павелко (Тимофеева) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павелко (Тимофеева) Елена

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Место рождения

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область

Дата рождения

31.07.1991

Пол

Женский

Отец

1968 г.р.

Мать

1972 г.р.

Муж

1987 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1991

Отец: Тимофеев Cергей

Мать: Тимофеева (Чеботарева) Ольга

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Образование
Неизвестно
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
МБОУ СОШ №1
Место жительства
Неизвестно
Образование
2013
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Организация работы с молодежью (ЮРГПУ(НПИ))
Образование
2014
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Государственное и муниципальное управление (ЮРГПУ (НПИ)
Упоминание
21.01.2014
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Официальный факелоносец Олимпийских Игр в Сочи’14
Бракосочетание
24.09.2016

Муж: Павелко Александр

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.09.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павелко Александр

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Работа или профессия
2019
фотограф
Место жительства
2021
Место жительства
2021

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