Павелко (Тимофеева) Елена
Место рождения
Дата рождения31.07.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1991
Отец: Тимофеев Cергей
Образование
Неизвестно
МБОУ СОШ №1
Место жительства
Неизвестно
Образование
2013
Организация работы с молодежью (ЮРГПУ(НПИ))
Образование
2014
Государственное и муниципальное управление (ЮРГПУ (НПИ)
Упоминание
21.01.2014
Официальный факелоносец Олимпийских Игр в Сочи’14
Бракосочетание
24.09.2016
Муж: Павелко Александр
Рождение ребёнка
01.09.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павелко Александр
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Работа или профессия
2019
фотограф
Место жительства
2021
Место жительства
2021