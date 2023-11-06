Павелко Александр
Место рождения
Дата рождения01.10.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1987
Отец: Павелко Сергей
Мать: Павелко (Седых) Светлана
Работа или профессия
Неизвестно
Татуировщик | Current occupation:1
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 2005 по 2010
Факультет электромеханики и робототехники (Электромеханический) | ФГБОУ ВО ЮРГПУ (НПИ) имени М. И. Платова
Образование
2010
Факультет электромеханики и робототехники (Электромеханический) - ЮРГПУ (НПИ)
Бракосочетание
24.09.2016
Рождение ребёнка
01.09.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павелко (Тимофеева) Елена