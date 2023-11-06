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Павелко Александр

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

01.10.1987

Пол

Мужской

Отец

1965 г.р.

Мать

1966 г.р.

Жена

1991 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1987

Отец: Павелко Сергей

Мать: Павелко (Седых) Светлана

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Татуировщик | Current occupation:1
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 2005 по 2010
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Факультет электромеханики и робототехники (Электромеханический) | ФГБОУ ВО ЮРГПУ (НПИ) имени М. И. Платова
Образование
2010
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Факультет электромеханики и робототехники (Электромеханический) - ЮРГПУ (НПИ)
Бракосочетание
24.09.2016

Жена: Павелко (Тимофеева) Елена

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.09.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павелко (Тимофеева) Елена

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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