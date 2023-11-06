Павелко Сергей
Место рождения
Дата рождения02.08.1965
Дата смерти07.01.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1965
Образование
1986
Училище связи новочерскасск - лейтенант
Место жительства
1986
Кутаиси, ქ. ქუთაისი, იმერეთი
Бракосочетание
09.08.1986
Жена: Павелко (Седых) Светлана
Свадьба Павелко
Рождение ребёнка
01.10.1987
Сын: Павелко Александр
Мать ребёнка: Павелко (Седых) Светлана
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
1990
Г россау
Место жительства
1991
Смерть
07.01.1993
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно