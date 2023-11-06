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Павелко Сергей

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Место рождения

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область

Дата рождения

02.08.1965

Дата смерти

07.01.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1965

Отец: Павелко Алексей Пантелеевич

Мать: Павелко (Трембова) Татьяна Николаевна

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Образование
1986
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Училище связи новочерскасск - лейтенант
Место жительства
1986
Кутаиси, ქ. ქუთაისი, იმერეთი
Бракосочетание
09.08.1986

Жена: Павелко (Седых) Светлана

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Свадьба Павелко
Рождение ребёнка
01.10.1987

Сын: Павелко Александр

Мать ребёнка: Павелко (Седых) Светлана

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
1990
Г россау
Место жительства
1991
Алакуртти, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
Смерть
07.01.1993
Алакуртти, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область

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