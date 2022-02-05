Павелко (Трембова) Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения25.12.1938
Дата смерти05.02.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1938
Отец: Трембов Николай
Мать: Трембов ?
Рождение ребёнка
Около 29.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павелко Алексей Пантелеевич
Рождение ребёнка
02.08.1965
Сын: Павелко Сергей
Отец ребёнка: Павелко Алексей Пантелеевич
Бракосочетание
1967
Смерть
05.02.2022
Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Шахты, город Шахты, Ростовская область