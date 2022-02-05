Павелко (Трембова) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павелко (Трембова) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область

Дата рождения

25.12.1938

Дата смерти

05.02.2022

Пол

Женский

Отец

Около 1905 г.р.

Мать

Муж

Около 1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1965 г.р.

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1938

Отец: Трембов Николай

Мать: Трембов ?

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 29.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павелко Алексей Пантелеевич

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
02.08.1965

Сын: Павелко Сергей

Отец ребёнка: Павелко Алексей Пантелеевич

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Бракосочетание
1967

Муж: Павелко Алексей Пантелеевич

Смерть
05.02.2022
Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Шахты, город Шахты, Ростовская область

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