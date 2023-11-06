Трембов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Трембов Леонид
Отец ребёнка: Трембов Николай
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: (Трембова) Надежда
Отец ребёнка: Трембов Николай
Рождение ребёнка
25.12.1938
Дочь: Павелко (Трембова) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Трембов Николай
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1940
Сын: Трембов Игорь
Отец ребёнка: Трембов Николай