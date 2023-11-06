Трембов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трембов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Трембов Леонид

Отец ребёнка: Трембов Николай

Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: (Трембова) Надежда

Отец ребёнка: Трембов Николай

Рождение ребёнка
25.12.1938

Дочь: Павелко (Трембова) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Трембов Николай

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Трембов Игорь

Отец ребёнка: Трембов Николай

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