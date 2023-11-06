Трембов Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трембов Игорь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1905 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940

Отец: Трембов Николай

Мать: Трембов ?

Смерть
Неизвестно
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