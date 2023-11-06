Трембов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трембов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Трембов Леонид

Мать ребёнка: Трембов ?

Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: (Трембова) Надежда

Мать ребёнка: Трембов ?

Рождение ребёнка
25.12.1938

Дочь: Павелко (Трембова) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Трембов ?

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Трембов Игорь

Мать ребёнка: Трембов ?

Смерть
Неизвестно

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