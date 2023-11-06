Трембов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Трембов Леонид
Мать ребёнка: Трембов ?
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: (Трембова) Надежда
Мать ребёнка: Трембов ?
Рождение ребёнка
25.12.1938
Дочь: Павелко (Трембова) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Трембов ?
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1940
Сын: Трембов Игорь
Мать ребёнка: Трембов ?
Смерть
Неизвестно