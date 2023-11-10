Павелко (Седых) Светлана
Место рождения
Дата рождения01.08.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1966
Отец: Седых Анатолий Александрович
Мать: Седых Раиса Ивановна
Образование
1985
Фельдшер | Медицинский колледж
Бракосочетание
09.08.1986
Муж: Павелко Сергей
Свадьба Павелко
Рождение ребёнка
01.10.1987
Сын: Павелко Александр
Отец ребёнка: Павелко Сергей
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
Неизвестно