Павелко (Седых) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павелко (Седых) Светлана

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Место рождения

Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область

Дата рождения

01.08.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1966

Отец: Седых Анатолий Александрович

Мать: Седых Раиса Ивановна

Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область
Образование
1985
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Фельдшер | Медицинский колледж
Бракосочетание
09.08.1986

Муж: Павелко Сергей

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Свадьба Павелко
Рождение ребёнка
01.10.1987

Сын: Павелко Александр

Отец ребёнка: Павелко Сергей

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
Неизвестно
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