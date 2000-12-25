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Седых Анатолий Александрович

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Место рождения

Архангельское, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

10.08.1937

Дата смерти

25.12.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1937

Отец: Седых Александр Арефьевич

Мать: Седых Наталья Ивановна

Архангельское, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
18.12.1962

Жена: Седых (Самодурова) Раиса Ивановна

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Образование
1965
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Новочеркасский электромеханический техникум -техник технолог
Рождение ребёнка
01.08.1966

Дочь: Павелко (Седых) Светлана

Мать ребёнка: Седых (Самодурова) Раиса Ивановна

Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область
Рождение ребёнка
29.10.1969

Сын: Седых Альберт

Мать ребёнка: Седых (Самодурова) Раиса Ивановна

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Смерть
25.12.2000
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Причина смерти: Рак | Рак
Похороны
Неизвестно
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Кладбище на Яновке

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