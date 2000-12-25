Седых Анатолий Александрович
Место рождения
Дата рождения10.08.1937
Дата смерти25.12.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1937
Отец: Седых Александр Арефьевич
Мать: Седых Наталья Ивановна
Бракосочетание
18.12.1962
Образование
1965
Новочеркасский электромеханический техникум -техник технолог
Рождение ребёнка
01.08.1966
Дочь: Павелко (Седых) Светлана
Мать ребёнка: Седых (Самодурова) Раиса Ивановна
Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область
Рождение ребёнка
29.10.1969
Сын: Седых Альберт
Мать ребёнка: Седых (Самодурова) Раиса Ивановна
Смерть
25.12.2000
Причина смерти: Рак | Рак
Похороны
Неизвестно
Кладбище на Яновке