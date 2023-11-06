Седых Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1903
Дата смертиОколо 1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1920
Рождение ребёнка
1926
Сын: Седых Михаил
Отец ребёнка: Седых Александр Арефьевич
Рождение ребёнка
Около 1931
Сын: Седых Георгий
Отец ребёнка: Седых Александр Арефьевич
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Борисова (Седых) Анастасия
Отец ребёнка: Седых Александр Арефьевич
Рождение ребёнка
10.08.1937
Сын: Седых Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Седых Александр Арефьевич
Смерть
Около 1985
Похороны
Неизвестно