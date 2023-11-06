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Седых Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

Около 1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1920

Муж: Седых Александр Арефьевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Седых Михаил

Отец ребёнка: Седых Александр Арефьевич

Архангельское, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Седых Георгий

Отец ребёнка: Седых Александр Арефьевич

Архангельское, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Борисова (Седых) Анастасия

Отец ребёнка: Седых Александр Арефьевич

Архангельское, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
10.08.1937

Сын: Седых Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Седых Александр Арефьевич

Архангельское, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Около 1985
Архангельское, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Похороны
Неизвестно
Архангельское, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край

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