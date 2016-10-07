Седых (Самодурова) Раиса Ивановна
Место рождениястанция Нижнедевицк Воронежская обл
Дата рождения20.07.1937
Дата смерти07.10.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1937
Отец: Самодуров Иван Тимофеевич
Мать: Агрофена Акимовна
станция Нижнедевицк Воронежская обл
Бракосочетание
18.12.1962
Рождение ребёнка
01.08.1966
Дочь: Павелко Светлана
Отец ребёнка: Седых Анатолий Александрович
Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область
Образование
1966
Техник-технолог
Рождение ребёнка
29.10.1969
Сын: Седых Альберт
Отец ребёнка: Седых Анатолий Александрович
Смерть
07.10.2016
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
2016
Кладбище на Яновке