Седых (Самодурова) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСедых (Самодурова) Раиса Ивановна

Седых (Самодурова) Раиса Ивановна

avatar

Место рождения

станция Нижнедевицк Воронежская обл

Дата рождения

20.07.1937

Дата смерти

07.10.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1937

Отец: Самодуров Иван Тимофеевич

Мать: Агрофена Акимовна

станция Нижнедевицк Воронежская обл
Бракосочетание
18.12.1962

Муж: Седых Анатолий Александрович

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.08.1966

Дочь: Павелко Светлана

Отец ребёнка: Седых Анатолий Александрович

Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область
Образование
1966
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Техник-технолог
Рождение ребёнка
29.10.1969

Сын: Седых Альберт

Отец ребёнка: Седых Анатолий Александрович

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Смерть
07.10.2016
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
2016
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Кладбище на Яновке
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close